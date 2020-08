Verdachte van moord op zestiger uit Tielt-Winge opgepakt



Kristien Bollen

17 augustus 2020

17u00 13 Tienen De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) van Leuven heeft een 46-jarige man uit Tienen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een 64-jarige man uit Tielt-Winge op 13 mei.

Het slachtoffer werd die ochtend op de oprit van zijn woning in de Bensbergstraat dood aangetroffen door zijn medebewoner. De autopsie bracht aan het licht dat de zestiger overleden was door geweldpleging en het parket begon een moordonderzoek.

Zo kwam de FGP de 46-jarige verdachte op het spoor. Eerder deze maand was er nog een grootscheepse zoekactie in en rond de Gete langs de Geteweg in Tienen. Op vrijdag 14 augustus voerde de federale politie drie huiszoekingen uit op adressen in Tienen en Sint-Truiden, waar de verdachte mogelijk verbleef. Hij werd die dag gearresteerd in Sint-Truiden en op 16 augustus voor de onderzoeksrechter geleid. Die heeft hem aangehouden op verdenking van moord. De raadkamer zal vrijdag beslissen over de handhaving van de voorlopige hechtenis.