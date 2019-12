Verdachte ontkent, maar wordt door onderzoeksrechter aangehouden voor gewapende overval op Colruyt Kristien Bollen

09 december 2019

17u13 0 Tienen Net voor sluitingstijd werd het Colruytfiliaal aan de Zijdelingsestraat in Tienen vrijdag rond 21 uur overvallen. Een gemaskerde dader, die gewapend was met een mes, kwam het warenhuis binnen en begaf zich naar de eerste kassa.

De dader probeerde met zijn grote mes de kassa open te wrikken. Nadat dit was gelukt, viel de dader op de grond. De muntstukken vielen uit de kassa waarna de dader moeizaam rechtstond en wegvluchtte. Tijdens de overval stond een tweede dader in de deuropening van het warenhuis. Hij was ook gemaskerd en gewapend met een kruisboog. Getuigen beschreven het vluchtvoertuig aan de politie die daardoor de achtervolging kon inzetten tussen Tienen en Sint-Truiden. De vluchtauto reed zich vast in een gracht in het doodlopende straatje Hallemaalweg in Sint-Truiden. Twee verdachten sprongen uit de gecrashte auto. De bestuurder kon wegvluchten. De passagier werd al lopend ingehaald door de politie. Het ging om een 46-jarige man uit Limburg. Hij werd op vraag van het parket voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De man ontkende enige betrokkenheid bij de overval. De man werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst. In de auto werd een groot mes gevonden. De lokale recherche van PZ Getevallei zet het onderzoek verder.