Verbod op zonnebankcentra? “De mensen komen naar hier om een goed gevoel te krijgen, niet meer om ‘bruin-bruin’ te worden” Vanessa Dekeyzer

05 februari 2020

15u24 0 Tienen Het fenomeen zonnebank ligt opnieuw onder vuur na het pleidooi van de Nederlandse kankerexpert Peter Huijgens voor een sluiting van solariums omwille van het stijgend aantal gevallen van huidkanker. Ook Tiens dermatoloog Thomas Maselis, Belgisch voorzitter van Euromelanoma, geeft de raad om zonnebanken te vermijden. Wat vinden de uitbaters van de zonnecentra in onze regio daarvan? Vrezen zij hun zaak binnenkort te moeten sluiten?

Ruim tien jaar baat Christophe Hendrickx C-Sun, het zonnecenter van Electro Vandeput aan de Danebroekstraat uit. Hij ziet niet in waarom deze zaak zou moeten sluiten. “Elk jaar laait de discussie rond het ‘zonnebanken’ weer op. Tegenstanders komen met de boodschap dat dit slecht is voor de gezondheid. Maar wat is slecht? Het verbranden. En dat kan nu niet meer in de zonnebankcentra. Wie naar C-Sun komt, moet zijn identiteitskaart insteken, waarop het huidtype elke keer weer gemeten wordt door een scanner. Die scanner bepaalt meteen hoe lang die klant onder de zonnebank mag liggen. Je kan dus nog onmogelijk te lang onder de lampen blijven liggen.”

Strenge normen

“De zonnebanken van nu zijn ook niet meer te vergelijken met die van pakweg twintig jaar geleden”, gaat Christophe verder. “De normen zijn streng op dat vlak. Maar ook de mentaliteit bij de mensen is veranderd. Men komt niet meer naar het solarium om ‘bruin-bruin’ te worden, wel om een goed en warm gevoel te krijgen. Daar zijn de zonnebanken op aangepast met onder meer infrarood-en collageenlampen. Het is dus eerder een wellnessmoment geworden.”

De laatste jaren zag Christophe heel wat zonnecentra sluiten in Tienen. “Ze maken het de uitbaters ook zo moeilijk! De investeringen als gevolg van de strengere wetgeving zijn niet min. Maar ik ben wel blij dat ik ze gedaan heb, want de klanten blijven komen. Ook wat betreft de verkoop van zonnebanken zien we geen achteruitgang.”