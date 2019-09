VEGAP-autoshow breidt met één dag en enkele merken uit vdt

06 september 2019

13u13 0

De VEGAP-autoshow is al 48 jaar een vast evenement op de Tiense kalender, maar deze editie duurt wat langer, namelijk drie in plaats van twee dagen. Vandaag zijn de deuren open van 15 tot 20 uur, op zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur. “Dit jaar nemen maar liefst 19 merken deel”, zegt Hugo Buttiens, VEGAP-voorzitter. “Nieuw zijn BMW, Mini en Mazda. In totaal nemen veertien garages uit de regio deel.” Er is ook heel wat animatie voorzien en een meerwaarde aan de show is de komst van Front Runnen, een firma uit Zoutleeuw die gespecialiseerd is in vrijetijdsaccessoires die meer mogelijkheden biedt voor avonturiers en natuurliefhebbers.