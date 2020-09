Veel handgel, mondmaskers en ook enkele traantjes op eerste schooldag Kristien Bollen

01 september 2020

19u02 5

De eerste schooldag in volle coronacrisis zag er net ietsje anders uit. Ook in de kleuter- en lagere school Via op de Waaiberg in Tienen werd er heel wat ontsmettende handgel gebruikt. De juffen - met mondmaskers - verwelkomden ieder kind hartelijk en lieten hen meteen de handjes ontsmetten. Een beetje onwennig voor sommige kinderen, maar alles verliep toch vlotjes. Ouders die voor het eerst hun kroost uitzwaaiden aan de schoolpoort konden hun emoties een beetje wegsteken achter het mondmasker. Eens de schoolbel rinkelde vloeiden er bij enkele kleutertjes wel wat traantjes. Gelukkig was er telkens de juf om hen te troosten.