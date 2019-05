Veel aandacht voor ontbijtmeeting met Heidi De Pauw vdt

23 mei 2019

Op de laatste ontbijtmeeting van de Businessclub Regio Tienen was er bijzonder veel belangstelling voor de gastspreker van dienst. Dat was niemand minder dan Heidi De Pauw, die een blik wierp achter de schermen van Child Focus. Die instantie heeft als doel verdwenen kinderen terug te vinden en hun seksuele uitbuiting te bestrijden. Op 12 juni is er een volgende activiteit van de Businessclub. Dan wordt er een bedrijfsbezoek aan de firma Jodoco gepland. Daarna staat een summer evening met barbecue op het programma. Alle info vind je op www.businessclubregiotienen.be.