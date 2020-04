Vaste klant overvalt apotheek en wordt herkend: 1 jaar cel KAR

20 april 2020

13u27 0 Tienen Een man uit Tienen is veroordeeld tot een jaar cel voor de overval op een apotheek in Tienen. Bjorn W. werd echter als vaste klant herkend door de uitbaatster.

De Tienenaar had op 15 januari vorig jaar het lumineuze plan opgevat om zijn gekende apotheek te overvallen. Rond sluitingstijd drong hij de winkel binnen gehuld in trui met kap, een sjaal rond zijn mond en een mes in de hand. Onder bedreiging kon hij 50 euro uit de kassa buitmaken. Een getuige zag W. ook weglopen en kon een goede beschrijving geven. Tijdens een huiszoeking vond de politie de trui, de sjaal en het mes terug. De man bekende meteen voor de onderzoeksrechter. W. stond onder toezicht van een bewindvoerder en heeft serieuze financiële problemen. De rechtbank veroordeelde W. tot een jaar cel en 800 euro boete. De straf is met probatie-uitstel onder zes voorwaarden. Zo kreeg W. onder andere een contactverbod om de apotheek te betreden.