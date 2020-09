Vandalen zagen stoel- en tafelpoten door Kristien Bollen

21 september 2020

19u54 1

Vandalen sloegen toe op het terras van een café op de Grote Markt in Tienen. Toen maandagochtend rond 8.35 uur in het Gulden Hoofd een klant plaatsnam op een stoel, viel die plots op de grond. Even later, bij het opdienen van een koffie bij een andere klant zakte het tafeltje ineen. Bij nazicht bleek dat vandalen de poten van enkele tafels en stoelen deels hadden doorgezaagd. De politie werd ter plaatse gevraagd voor de nodige vaststellingen.