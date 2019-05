Vandalen bekrassen wagen Kristien Bollen

23 mei 2019

18u11 0

In de Veldbornstraat in Tienen stelde de eigenaar van een wagen woensdagochtend rond 6 uur vast dat vandalen zijn wagen die in de straat geparkeerd stond, volledig bekrast hadden. De politie die ter plaatse werd gevraagd voor de nodige vaststellingen, opende een onderzoek naar de mogelijke daders.