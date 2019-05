Van de markt naar een winkel: Denvertex breidt haar bed-en badtextiel verder uit vdt

29 mei 2019

14u15 4 Tienen De Leuvensestraat is een handelszaak rijker: Denvertex. Moeder Karina Denis en zoon Jimmy Verbiest zullen deze zaak in bad-en bedtextiel uitbaten. “Onze zaak is momenteel aan zijn vierde generatie toe. Tot nu toe waren we enkel te vinden op de markten, maar daar komt met onze winkel verandering in.”

“Rond 1945 zijn we vanaf nul van start gegaan met onze marktkraam”, vertelt Jimmy. “Toen waren er amper kramen te vinden. Die zijn pas begin jaren ’60 talrijk opgekomen. Tot op vandaag zijn we de markten blijven doen, al zijn de wagens nu wel iets meer geautomatiseerd als vroeger. Ook ons assortiment is veranderd doorheen de jaren. Dekbedovertrekken die vroeger niet bestonden, hebben hun intreden in ons assortiment gedaan, maar ook de klassieke lakens, net als hoeslakens, toppers en matrasbeschermers blijven het goed doen.”

“Sinds enkele jaren hebben wij ook maatwerk in ons assortiment opgenomen”, vult Karina aan. “Klanten kunnen alles naar de wensen van hun bed bij ons laten maken voor een uiterst scherpe prijs. En daarnaast bieden we ook kwalitatieve badhanddoeken, keukenhanddoeken en zakdoeken aan. Dat ruim assortiment appreciëren de klanten. Om onze klanten nog meer tegemoet te komen, hebben we er nu ook een winkel bijgenomen. Niet iedereen heeft immers de kans om steeds naar de voormiddagmarkt te komen. Die mensen zijn welkom op de Leuvensestraat 112, dinsdag tot vrijdag van 14.30 tot 18.30 uur en op zaterdag en zondag van 9 tot 18.30 uur.”

Via de Facebookpagina van Denvertex kan je alle info terugvinden.