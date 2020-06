Vader krijgt vijftien maanden cel omdat hij zijn kind meeneemt uit school zonder toelating Kim Aerts

23 juni 2020

16u07 0 Tienen Een man uit Tienen is veroordeeld tot vijftien maanden cel voor het onrechtmatig ophalen van zijn kind in een school in de suikerstad. De vader bleek toen onder invloed van amfetamines.

Frederik B. trok op 23 oktober 2018 naar de school in Tienen waar zijn minderjarig kind les volgde. Dat was in strijd met een vonnis van de familierechtbank in Leuven op 20 januari 2017. De directeur van de school moest lijdzaam toezien hoe B. zijn kind meenam, maar hij verwittigde wel de politie.

De beklaagde kon al in de namiddag opgepakt worden aan het station van Tienen. In zijn rugzak werden elf mesjes, vijf pincetten en een ijspriem aangetroffen. Uit een afgenomen bloedstaal bleek dat de man onder invloed van amfetamines was.

In het commissariaat van de politiezone Tienen-Hoegaarden vernielde B. de raamkruk van een lokaal en sprong twee verdiepingen naar beneden. Hij kon de vlucht nemen, maar onderweg pleegde hij nog een diefstal met inklimming in een naburige woning.

De beklaagde kwam niet meer in aanmerking voor een straf met uitstel. Hij liep al diverse veroordelingen op, onder meer voor geweld- en vermogensmisdrijven. De straf van vijftien maanden cel is effectief.