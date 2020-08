VACATURE: HLN Hageland zoekt nieuwsneus in brede regio Tienen Redactie

21 augustus 2020

10u04 0 Tienen Het Laatste Nieuws is op zoek naar versterking voor de redactie in het Hageland. Scroll jij je social media af op zoek naar de laatste nieuwtjes uit Tienen? Ben jij net als onze Leuvense reporter Esther nieuwsgierig naar mensen hun persoonlijk verhaal? Weet jij wat er leeft in Linter, Hoegaarden of Zoutleeuw? Dan ben jij de man/vrouw/x die we zoeken!



Als regionaal journalist voor HLN ga je elke dag op jacht naar het laatste nieuws en ben je onze ogen en oren in het zuidelijke Hageland (Tienen, Hoegaarden, Bierbeek, Boutersem, Glabbeek, Linter, Landen, Zoutleeuw,...). Waar moet je zijn om lekker te gaan tafelen in Boutersem? Welke pop-up zomerbars in Tienen zijn het ontdekken waard? Waarvan liggen de inwoners van Geetbets wakker?

Bij Het Laatste Nieuws krijg je heel veel kansen. Als je zelf met een idee of een verhaal komt, zullen ze daar op de redactie altijd voor open staan. Je leert er enorm veel bij Esther De Leebeeck, journalist HLN Leuven

Dankzij jouw vlotte pen en brede interesses (human story’s, gerecht, politiek,...) schrijf je kleine en grote verhalen over alles wat er leeft in de buurt. Je hebt een kritische blik, legt vlot contacten en social media kennen geen geheimen meer voor jou. De drive, deadlines en resultaatgerichtheid van de redactie vormen jouw ideale habitat. Je haalt energie uit het idee om samen met een sterk team te bouwen aan de grootste krant van het land.

Regiohuis

Tot slot maak je deel uit van ons nieuw ‘Regiohuis’. We zetten volop in op de combinatie print en digitaal, en leveren content aan voor Het Laatste Nieuws nationaal en VTM-Nieuws. In jouw rol als journalist treed je, samen met je collega’s, op als community manager van de regionale Facebookpagina’s.

Begint die nieuwsneus al te kriebelen? Mail je cv en motivatiebrief dan voor 30 september 2020 door naar evelien.verstraeten@dpgmedia.be.

Meer informatie over de vacature vind je hier.