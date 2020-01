Unizo Tienen: “Jammer dat we niet betrokken zijn bij de opmaak van het beleidsplan” Vanessa Dekeyzer

07 januari 2020

11u13 0 Tienen Het bestuur van Unizo Tienen feliciteerde het stadsbestuur tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in Feestzalen Vogelzang met de opmaak van het beleidsplan. “Alleen jammer dat we niet betrokken werden bij de opmaak van dit plan.”

“We zetten graag mee onze schouders onder het plan voor een propere stad vol beleving, met meer aandacht voor onder meer mobiliteit en parking, veiligheid en milieu, een aangepaste onroerende voorheffing voor starters en digitalisering van de stadsdiensten die hopelijk ook ten dienste zal staan van de ondernemers”, aldus voorzitster Martine Ponsaerts. “We betreuren echter dat Unizo Tienen niet betrokken werd bij de opmaak van het beleidsplan. Ondernemers, huidige en toekomstige, als betrokken actoren in de stad worden naar ons gevoel dan ook te weinig belicht. Toch leveren ze een belangrijke bijdrage aan het sociaal weefsel in de stad, creëren ze lokale tewerkstelling en zorgen ze mee voor de financiële daadkracht van de stad.”

Meedenken

Unizo Tienen steekt graag de hand uit naar het stadsbestuur om toch nog in overleg te gaan in de realisatie van het beleidsplan. “We willen graag meedenken, onder meer over het alternatief voor de belasting op de drijfkracht zodanig dat zij de lokale economie niet zou verstoren”, aldus Martine Ponsaerts. “Ook willen we samen stappen zetten richting een bedrijvige kern, een kern waar wonen, diensten, ontspanning en werken samenkomen, elkaar versterken en op die manier zorgen voor levendigheid en dynamiek. De bedrijvigheid wordt niet alleen waargemaakt door handel, maar ook door zichtbare diensten, ateliers voor nieuwe ambachtelijke makers en co-workingplekken voor freelancers en ondernemers in de creatieve economie.”