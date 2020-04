Unizo Hageland bedankt zorgverleners met paaseitjes Vanessa Dekeyzer

10 april 2020

12u51 8 Tienen Unizo Hageland organiseert traditioneel elk jaar een paasworp in Bekkevoort, Glabbeek, Kortenaken, Linter en Tielt-Winge. Als gevolg van de lockdown kan die niet plaatsvinden, dus schenkt Unizo de paaseitjes aan onder meer RZ Tienen.

“Als blijk van waardering schenken we de al bestelde paaseitejes aan het verzorgend personeel, politiemensen, brandweer en ziekenhuis in de buurt”, klinkt het bij Unizo Hageland.

“Unizo Hageland en haar ondernemers dankt iedereen die lokaal koopt, hetzij in een winkel of online, zo onze plaatselijke economie ondersteunt. ‘Winkelhieren’ krijgt wel een zeer bijzondere betekenis in deze periode. Dank je wel aan onze voedingswinkels, apotheken, huisartsen, land- en tuinbouwers en alle ondernemers uit alle sectoren en iedereen die bijzonder belangrijk is.”