Ultraloopster Sarah Wagemans (32) gaat 230 kilometer lopen voor het Dierenasiel Tienen. “Mijn asielhond Mickey is nog steeds mijn beste loopmaatje” Vanessa Dekeyzer

20 april 2020

14u42 3 Tienen Ultraloopster Sarah Wagemans is klaar om een nieuwe uitdaging aan te gaan voor een goed doel. Haar trouwe looppartner, haar 15-jarige hond Mickey, komt uit het asiel en dus leek het haar een leuk idee om de Al Andalus Ultimate Trail in Spanje te lopen, 230 kilometer door woestijnachtig gebieden ten voordele van het Dierenasiel Tienen.

Wie Sarah in en rond Oplinter ziet lopen, ziet meteen ook haar witte hondje Mickey meelopen. “Mickey komt uit het dierenasiel van Tienen. Ze werd gevonden, met haar halsband vasthangend aan de verlichtingspaal van het asiel, waarschijnlijk achtergelaten omdat ze uit verlatingsangst alles kapot beet. Ik heb haar dat kunnen afleren na een jaartje. Haar energie kon ze elders kwijt: namelijk in het lopen. De eerste keer dat ik haar meenam, bleek ze er meteen gek op te zijn, net als ik. Wat een geluk dat ik zo’n sportieve hond in het asiel gevonden heb!”

In topconditie

Mickey is intussen al wat ouder, maar ze geeft niet af. “Vroeger kon ze mee trainen tot 50 kilometer, maar we proberen de afstand nu wat te beperken. Elke dag loopt ze nog wel elf kilometer mee. Dan zet ik haar thuis af en loop ik verder zonder haar. Nog heel uitzonderlijk loop ze 20 kilometer mee. Volgens de dierenarts verkeert ze nog steeds in topconditie. Op die vijftien jaar is Mickey ook nog nooit ziek geweest! Sporten is dus gezond voor mens en dier blijkbaar, dat gecombineerd met gezonde voeding. Als ze niet meer kan lopen, zou ik haar zeker en vast missen. We zijn al zoveel jaar op elkaar afgestemd. Weet je dat ze zelfs weet wanneer ik intervals doe. Ze voelt exact aan wanneer ik vertraag en terug snelheid neem!”

Vriendschap en liefde

Mickey is niet alleen het loopmaatje van Sarah, maar ook haar beste vriend. Ze hoopt mensen te kunnen laten inzien dat een hond van het asiel je veel vriendschap en liefde kan geven, ongeacht afkomst of verleden. “Mijn project heet daarom ook ‘Run for the Underdog’”, zegt de loopster. “Het is dus de bedoeling dat ik me laat sponsoren voor de 230 kilometer van de Al Andalus Ultimate Trail deze zomer. Daarnaast ga ik nog een wafelverkoop met huis-aan-huisbedeling opstarten, maar dat kan pas wanneer de coronacrisis voorbij is, net als de inzameling van dierenvoeding in de supermarkten. Gelukkig kunnen Mickey en ik nog steeds elke dag lopen, corona of geen corona.”