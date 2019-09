Uitgestelde Hagherock toch weer een topper Christian Hennuy

25 september 2019

Het festival Hagherock, georganiseerd door de Stichting MM Delacroix op de campus Ten Haghedorne in Hakendover, hield het grotendeels droog. “Ze hadden nochtans de hele dag regen gegeven, maar in de namiddag viel er nauwelijks regen. Bovendien hadden we extra tentjes laten aanrukken”, aldus Liesbet Fierens van de organisatie. Er kwamen een 1200-tal toeschouwers naar het festival.

Nu moest Hagherock afrekenen met dreigende regen, en in juni werd het festival uitgesteld wegens de hittegolf. Hagherock is een festival voor bezoekers met een verstandelijke beperking en andere festivalgangers. “ We staan nog steeds achter het uitstel, het was voor ons de enige juiste beslissing om de veiligheid van iedereen en zeker onze cliënten met een beperking te garanderen”, aldus Liesbet Fierens, samen met Evi Devroeye en Lucia Vanderveken in de organisatie.

“De meeste instellingen die toen hadden ingeschreven zijn gekomen, toch een 25-tal, en we zijn blij dat de meeste artiesten ook konden komen, zeker onze topper Get Ready. Alleen Luc Steeno was nu bezet. Die werd vervangen door Laura Lynn, die in extremis door ziekte wegviel en vervangen werd door Lindsay”, aldus Liesbet. De Bempt Band, een project geleid door Paul Vlayen, bestaande uit personen met een matige tot ernstige mentale handicap, bewoners van de drie campussen van het Instituut MM Delacroix, stal de show voor eigen publiek. En uiteraard zorgden de bekende namen ook voor ambiance waarbij Tienenaar Jan Vervloet.

Voor deze 21ste editie van Hagherock werd ook het Hagherock dorp behouden, met animatie allerhande als standjes met gekke kapsels, de sappenfiets, volksspelen, grimeren, suikerspin en ijsjes.