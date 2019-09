Uitgesteld festival Hagherock al aan 21ste editie toe Christian Hennuy

20 september 2019

15u25 8

Op woensdag 25 september vindt de 21ste editie plaats van het evenement Hagherock, georganiseerd door Stichting M.M. Delacroix voor bezoekers met een verstandelijke beperking en andere festivalgangers. Het festival vindt plaats op Campus Ten Haghedorne in Hakendover. De deuren gaan open om 11.30 uur en de optredens lopen de hele namiddag. Het festival in juni werd uitgesteld wegens de grote hitte.

Nu woensdag verwacht Stichting Delacroix ongeveer 1200 bezoekers voor het jaarlijks muziekfestival Hagherock. Een speciale septembereditie, want Stichting Delacroix zag zich eind juni genoodzaakt om het evenement af te gelasten wegens de hittegolf. “We staan nog steeds achter deze beslissing, het was voor ons het enige juiste om de veiligheid van iedereen en zeker onze cliënten met een beperking te garanderen”, vertelt Liesbet Fierens van het organiserend team.

De datum is dan wel veranderd, de affiche blijft grotendeels behouden. Lokale band MURG bijt de spits af, gevolgd door Tomorrowland-DJ en streekgenoot Jan Vervloet en De Bempt Band, de eigen band van Stichting Delacroix. Verder is het swingen geblazen met Steve Tielens, Laura Lynn en Get Ready als afsluiter. “We gaan elk jaar voor artiesten die voeling hebben met ons publiek en hen een volledige ervaring kunnen geven”, aldus Evi Devroye van het Hagherock-team.

Verder kunnen bezoekers ook terecht in het Hagherock-dorp voor extra animatie, lekkere ijsjes, grime, gekke kapsels, volks-en kermisspelen of om tot rust te komen van alle prikkels. Dit uitgebreid programma werd in het leven geroepen voor de 20ste feesteditie van vorig jaar, maar kan nu mede dankzij hoofdsponsor Kiwanis behouden blijven. In 2018 en 2019 werd Hagherock eveneens erkend als Leader-project in het Hageland met ondersteuning van Hageland+.