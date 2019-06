Uitbater van kermispony’s sluit voor drie dagen zelf zijn kraam wegens hitte Kristien Bollen

24 juni 2019

20u15 5 Tienen Foorkramer Marcel Turelinckx, uitbater van de pony’s die rondjes draaien op de kermis, sluit uit eigen beslissing zijn kraam tot en met zeker woensdag. De man kreeg de afgelopen dagen een storm van kritiek op de Facebookgroep “Durf-Te-Vragen Tienen” die wil dat het stadsbestuur de kermisattractie met pony’s sluit. Volgens hen is dit niets meer van deze tijd.

Toch laat Marcel zich niet door zulke druk van sociale media of politiek opjagen, laat staan dat dit zijn beslissing zou beïnvloeden. “Uit eigen beslissing heb ik de kraam deze middag gesloten. Niet door druk van de stad Tienen of wat dan ook. Enkel door mijn eigen uit zorg voor mijn pony’s ben ik drie dagen gesloten wegens de extreme warmte. Ook al kon ik de manege koel houden tot 22 graden dankzij de grote ventilatoren én omdat ik onder de schaduw van de bomen kan staan” zegt Marcel Turelinckx. “Nu lopen mijn pony’s in de weide waar stallingen op staan, toch lopen ze te grazen in de volle zon. Eigenlijk staan ze dus beter op de kermis....” De pony’s staan nu dus allen terug in de weide. 18 van deze dieren heb ik. Naar de kermis neem ik er telkens zes mee, natuurlijk met een beurtrol zodat de dieren niet te moe kunnen worden.”