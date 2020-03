Uitbater van door politie gesloten café reageert: “Ik zat boven met kameraden tv te kijken!” Geert Mertens

22 maart 2020

14u03 7 Tienen Pieter Neven, de uitbater van het café in de Spiegelstraat in Tienen, dat vrijdag gesloten werd door de politie reageert op de berichtgeving rond zijn café en wat er die bewuste vrijdag gebeurd is. “Ik heb via verscheidene nieuwskanalen gelezen dat ik mijn café op een sluikse manier geopend zou hebben”, zegt hij. “Dat is geenszins het geval. Ik zat enkel met een aantal kameraden boven tv te kijken.”

“Dat is het enige wat er gebeurd is", zucht hij. “We namen ook de regels van social distancing in acht. De enige manier om in mijn privé te geraken is door het café, dat wel degelijk gesloten was. Ook de politie heeft kunnen vaststellen dat er slechts één ingang naar mijn privé is. Toen de politie aanklopte ben ik vanuit mijn privé naar beneden gegaan. Ik speelde dus niet cafeetje achter gesloten deuren en was niet open voor klanten.”

“Het café was volledig leeg”, gaat hij verder. “Het klopt wel dat ik in mijn privé boven het café was. Laat staan dat ik ook maar één euro verdiend zou hebben. Als er mensen komen aankloppen, doe ik in geen geval mijn café open!”

De zaak zit nu in handen van het parket. De uitbater en de vier aanwezige personen riskeren een boete tot 4.000 euro en/of een effectieve gevangenisstraf van drie maanden.