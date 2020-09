Twintiger onder invloed ramt twee geparkeerde wagens DDH KBG

15 september 2020

17u33 0 Tienen In Tienen ramt een auto twee geparkeerde wagens. De bestuurder bleek onder invloed.

In de Sint-Barbarastraat in Kumtich bij Tienen verloor maandagavond rond 22.30 uur een jongeman de controle over het stuur en ramde twee geparkeerde wagens. De 20-jarige jongeman uit Boutersem bleef ongedeerd maar legde wel een positieve ademtest af. Zijn wagen en één van de geparkeerde wagens raakten wel ernstig beschadigd en moesten getakeld worden.