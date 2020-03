Twintiger mag ontnuchteren in cel Kristien Bollen

20 maart 2020

Op de Grote Markt in Tienen trof politie donderdag rond 16.25 uur een 27-jarige man uit Leuven op die duidelijk een glaasje teveel op had. De agenten namen de man mee naar het bureau waar hij in een cel mocht ontnuchteren.