Twintiger knalt op rotonde Kristien Bollen

08 september 2020

In de Houtemstraat in Tienen is dinsdagochtend rond 5.45 uur een bestuurder gewond geraakt. De 22-jarige jongeman merkte de rotonde niet of te laat op en reed rechtdoor. Zijn wagen kwam letterlijk óp de rotonde terecht. De bestuurder liep een hoofdwonde op en werd ter verzorging en verdere controle overgebracht naar de spoeddienst van het ziekenhuis. De twee andere inzittenden bleven ongedeerd. De politie liet de wagen takelen.