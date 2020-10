Twintig vrouwtjes-schapen eenzaam na diefstal van ram uit weide Kristien Bollen

12 oktober 2020

In een weide aan de Hamelendreef in Tienen stelde men maandag wel een erg vreemde diefstal vast. Uit een weide werd een schaap gestolen. De eigenaar hadden zaterdag nog al hun schaapjes, 20 vrouwtjes en één mannetje, geteld. Toen ze maandag op de weide kwamen stelden ze vast dat er ééntje, het enig mannetjes-schaap gestolen was. De politie die ter plaatse werd geraagd stelde vast dat de omheining geforceerd was door de daders. Zij voeren verder onderzoek naar de vreemde diefstal.