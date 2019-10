Twintig jaar Toegankelijk Tienen... “Er is nog werk aan de winkel” Vanessa Dekeyzer

18 oktober 2019

21u00 0 Tienen Op vlak van toegankelijkheid is Tienen de voorbije twintig jaar wat veranderd, maar het kan zeker nog beter. Daar is men bij Toegankelijk Tienen van overtuigd. Ter gelegenheid van hun twintigjarig bestaan lanceert de werkgroep een expo in CC De Kruisboog. “Prioriteit op vlak van toegankelijkheid voor Tienen zijn de heraanleg van de Grote Markt, stoepen en hindernissen en openbaar toegankelijke toiletten”, zegt het bestuur.

Toegankelijk Tienen stelt van 19 tot 27 oktober tentoon in de expozaal van De Kruisboog. Enerzijds zijn er werken te bezichtigen van Pasform (Tievo), verschillende kunstenaars van ART-X, cartoonist Lejon De Borger, Willy Savonet, Jacques Villeneuve en dichteres Lucie Putzijs, en anderzijds pakt de werkgroep uit met tal van foto’s en artikels over twintig jaar Toegankelijk Tienen.

“Onze doelstellingen zijn nog steeds dezelfde als twintig jaar geleden”, zegt Patrick Vanderveken. “We ijveren onder meer voor een mentaliteitsverandering rond toegankelijkheid en bereikbaarheid, we willen het stadsbestuur overtuigen dat toegankelijkheid verbeteren niet alleen een opdracht is van ruimtelijke ordening en infrastructuur en we motiveren handelaars en horeca om hun zaak voor iedereen toegankelijk te maken. We hebben al heel wat kunnen bekomen, zoals een traplift voor de raadzaal in het stadhuis, gratis oprijplaten voor handelaars die dat wensten en controle op toegankelijkheid van nieuwe openbare gebouwen en bij heraanleg van straten en pleinen.”

Toegankelijk Tienen reikt ook al vijf jaar awards uit aan handelaars, die inspanningen leveren om hun zaak toegankelijk te maken. Dit jaar was dat niet anders. De eerste prijs ging naar Brasserie en Hotel Kronacker aan het stadspark en eervolle vermeldingen waren bestemd voor brasserie Zomers Zoet in de Viander, Bike Sport en Plan B.

Burgemeester Katrien Partyka (CD&V) mocht de expo mee openen, een unieke kans voor de mensen van Toegankelijk Tienen om de knelpunten naar voor te brengen. “We willen nauw betrokken worden bij de heraanleg van de Grote Markt,” zegt voorzitter Paul Rabau. “Daarnaast blijven we hameren op het feit dat voetpaden te smal blijven en afhellen naar de straat. Vaak zitten er nog te veel putten in en worden rolstoelgebruikers geconfronteerd met hindernissen zoals publiciteitspanelen, terrasstoelen-en tafels, kabels en containers.”

Nog een aandachtspunt voor toegankelijk is het ontbreken van openbaar toegankelijke toiletten. “Tienen beschikt over één openbaar toegankelijk toilet voor personen met een beperking, namelijk in het theatercafé. Dat is veel te weinig en bovendien niet centraal gelegen. Het zou wenselijk zijn om middelen vrij te maken om op de nieuw aangelegde Grote Markt een extra openbaar toegankelijk toilet te voorzien. In afwachting kan het toilet van de vroegere streekwinkel via een toegang langs de muziekacademie opengesteld worden voor rolstoelgebruikers.”