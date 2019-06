Twee tafeltennisploegen kampioen Christian Hennuy

07 juni 2019

Tafeltennisclub Sukarti werd ontvangen in het stadhuis van Tienen, met hun twee kampioenenploegen. De A-ploeg startte het seizoen zonder ambitie. Rustig meedraaien was de boodschap. Maar naarmate het seizoen vorderde bleven ze topwedstrijden winnen, speelden ze kampioen en mocht een promotie naar landelijke gevierd worden. Daar willen ze hun mannetje staan. De B-ploeg kende vorig jaar een moeilijk seizoen waarna degradatie volgde. Hun doel dit jaar was wel kampioen spelen en dat lukte. Ze behaalden 61 punten op 66 en waren al kampioen twee weken voor het einde van het seizoen.