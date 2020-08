Twee man lang alleen onderweg tijdens ‘Ronde van Vlaanderen’ in Kumtich maar dan toch een massaspurt DDH

20u15 0 Tienen In Kumtich werd zaterdag de vierde wedstrijd gereden van de Ronde van Vlaams Brabant, een wielerwedstrijd met vijf etappes die zondag eindigt in Rillaar. Voorlopig leidt Niels Merckx het klassement maar de wedstrijd in Kumtich leek lang beslecht omdat Jonas Rickaert voorop lag maar uiteindelijk werd het toch een massasprint waar David Van Der Poel van de Alpecin-Fenix de beste benen bleek te hebben.

Het was er gezellig daar in Kumtich maar toch net anders dan normaal, zo vond ook seingever Pierre Vandenheuvel (65) die al jaren meedraait in het milieu. “Ik doe dit nu al 45 jaar en straks ben ik seingever op het parcours van ‘Dwars door Hageland’. Ik heb al meermaals het verkeer in goede banen geleid tijdens de Brabantse Pijl. Het voelt echt vreemd aan om de start en aankomst zo leeg te zien, zonder publiek. Het is nu echt minder plezant”.

Lang twee man op kop maar dan toch massasprint

De renners op het parcours, elke ronde was goed voor 7,5 km en er waren er in totaal 15 in plaats van de eerder voorziene 18 door de warmte, dachten daar anders over. Ook al liepen twee renners heel lang uit op het peloton aan het einde werd de rekening gemaakt. Jonas Rickaert van Alpecin-Fenix en Quentin Venner van Wallonie-Bruxelles Developpement TE reden lang voorop en uiteindelijk kon Jonas ook Quentin van zich afschudden maar tenslotte werd ook hij bijgehaald door het peleton, weliswaar pas aan het einde van de koers.

Dan toch een massaprint

Het resultaat was een massasprint die werd gewonnen door David Van Der Poel van Alpecin-Fenix. Zondag wordt de laatste wedstrijd gereden in Rillaar en weten we wie de winnaar is van deze ronde. Voorlopig leidt Niels Merckx en door het verloop van de wedstrijd kon hij zijn positie handhaven.Kenners zien in de winnaar in Kumtich een volgende wielergod.