27 mei 2019

Tijdens het eerste weekend van juni zet Open Kerken jaarlijks het religieus erfgoed in de kijker. Tienen doet dit jaar mee en zet de Sint-Germanuskerk in de kijker. Zo staan er twee lezingen met Frans Doperé en een tentoonstelling door Fred Boffin gepland.

Op vrijdag 31 mei van 9 tot 16 uur is er vrij bezoek in de Sint-Germanuskerk aan de Veemarkt. Op zaterdag 1 juni is er van 9 tot 17 uur vrij kerkbezoek. Van 14.30 uur tot 16 uur is er een eerste lezing door Frans Doperé. Deze lezing gaar over het dateren van de kerk door te kijken naar de bewerkingstechnieken op de steen. Hoe werkt dat en kan eenieder dat? Op zondag 2 juni van 11.30 uur tot 17 uur stelt Fred Boffin uit Overwinden in de kerk 14 hedendaagse kruiswegstaties tentoon. Van 14.30 uur tot 16 uur is er een nieuwe lezing door Frans Doperé. ‘Waarom vinden we in de Sint-Germanuskerk bewerkingssporen van een getand werktuig? Vanwaar komt die techniek? Een technische reis van Parijs tot in Tienen’, zo luidt de titel.