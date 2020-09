Twee keer zilver voor atletes van Racing Tienen op BK aflossingen in Moeskroen Remi Van Ophem

21 september 2020

10u20 0 Tienen Het leek er op dat de clubs dit jaar niet voor aflossingstitels zouden strijden wegens de coronaregels. Gelukkig bleek men in Moeskroen bereid om deze kampioenschappen toch te houden, zodat RC Tienen met twee keer zilver kon uitpakken bij de vrouwen.

In de 4x100m stelde RC Tienen met Lise Morren en Maayke Vranckx twee polsstokspringsters op naast Tinne Vertongen en Franne Flossy. Dit viertal deed het vlot in de reeksen met winst in 48.93. Uit de andere reeks bleek dat AC Waasland zonder ongelukken onklopbaar was voor de finale. De Wase atletes wonnen inderdaad in 46.72, maar de atletes van RC Tienen spurtten met 48.26 duidelijk sneller dan in de reeksen en pakten zo de zilveren medaille.

Ook in de 4x200m kwam RC Tienen sterk voor de dag. Stien Flossy - de tweelingzus van Franne - nam de plaats van Maayke Vranckx in, maar dat belette het viertal niet vlot de reeks te winnen. Tegen het Nijvelse Brabant Wallon bleek in de finale geen kruid gewassen, maar het ging er spannend aan toe voor de tweede plaats. Die ging wel degelijk naar de Tiense vrouwen. "Onze trainer had ons opgedragen in beide finales voluit te gaan en dat hebben we gedaan. We werden er mooi voor beloond met twee keer zilver", lachten ze.

Mannen naast het podium

De Suikermannen hadden minder geluk dan de vrouwen in de beide spurtaflossingen, want zij moesten telkens met een vierde plaats afdruipen. "In beide wedstrijden gingen drie clubs van de Franstalige liga ons vooraf, zodat we ons kunnen troosten met het feit dat we de beste Vlaamse spurters waren", klonk het. (VORE)