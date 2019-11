Twee kastanjes op Heldensquare vormen gevaar voor voorbijgangers en worden geveld Vanessa Dekeyzer

27 november 2019

17u01 1 Tienen Twee bomen aan het Heldensquare op de Grote Markt in Tienen worden uit noodzaak gekapt. De bomen zijn aangetast door ouderdom en ziekte en moeten uit veiligheidsoverwegingen geveld worden.

Het gaat om twee bomen aan de zijde van de O.L.V.-ten-Poelkerk. “In samenspraak met de technische dienst werd besloten over te gaan tot het vellen van beide kastanjebomen”, zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “Dit stond al even op de planning, maar er werd bewust gewacht tot nu om de vogels die gebruikmaken van deze bomen als rustplaats, zo min mogelijk te verstoren.”

Om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen wordt de middenweg tussen het Heldensquare en de O.L.V.-ten-Poelkerk afgesloten op donderdag 28 november van 7 tot 17 uur. Op termijn zullen alle aangetaste bomen op het Heldensquare geveld worden in het kader van de heraanleg van de Grote Markt. “Dit gebeurt steeds in overleg met Onroerend Erfgoed en in samenspraak met het INBO (Instituut van Natuur- en BosOnderzoek)”, besluit Partyka.