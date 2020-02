Twee jaar cel voor cannabisteler Kim Aerts

06 februari 2020

17u16 0 Tienen Een man is veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van twee jaar voor de uitbating van twee cannabisplantages in Linter en Tienen. Hij huurde de panden van zijn ex. Zij ging vrijuit.

Gert J. runde de plantages van januari tot september 2017 in twee woningen in Linter en Tienen. In die korte periode kon hij op beide locaties een keer oogsten: 659 planten in twee kweekruimtes in Linter en 739 exemplaren in drie ruimtes in Tienen. De cannabisplantages werden ontdekt door het grote volume aan elektriciteit dat illegaal afgetapt werd. De beklaagde bleef afwezig op de zitting van 6 januari. Hij werd bij verstek veroordeeld tot twee jaar cel en een boete van 8.000 euro.

Zijn ex-partner die de panden verhuurde, bleek niet op de hoogte van de activiteiten van J. Toen zij het van een huisgenoot vernam, verzocht zij hem om de woningen meteen te ontruimen. Ze is echter niet naar de politie gestapt omwille van haar instabiele emotionele toestand en omdat ze een relatie hadden gehad. In dergelijke gevallen bestaat er geen meldingsplicht, dus werd de vrouw vrijgesproken. De distributienetbeheerders Inter-Energa, Iverlek en Infrax stelden zich burgerlijke partij. Zij kregen een schadevergoeding van 62.325 euro.