Twee dertigers op heterdaad betrapt Kristien Bollen

06 oktober 2020

19u28 0

In de Carrefour aan de Albertvest in Tienen merkte personeel maandag rond 19 uur twee mannen op die in de winkelrekken verpakkingen aan het open maken waren. Toen de twee de winkel wilden verlaten werden ze staande gehouden. De politie werd ter plaatse gevraagd en die trof bij 38-jarige man uit Kortenaken en de 39-jarige man uit Zoutleeuw verschillende gestolen goederen aan. De politie voert verder onderzoek.