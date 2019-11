Twee buurjongens met fiets op weg naar school raken gewond bij ongeval Kristien Bollen

22 november 2019

17u20 56

In de Kloosterstraat in Oplinter bij Tienen raakten deze ochtend rond 7.50 uur twee fietsers en een bestuurder gewond bij een ongeval. De twee buurjongens vanop de Ganzendries waren met hun fiets op weg naar school. Een autobestuurder merkte te laat de twee fietsers op en week op het laatste ogenblik uit naar links. Helaas merkte de 27-jarige bestuurster uit Hoegaarden de tegenligger niet op. Beide wagens reden frontaal op elkaar in. Door de klap slingerden de wagens weg en raakten de twee fietsers. De 12-jarige jongen raakte zwaargewond maar verkeerde niet in levensgevaar. Zijn buurjongen van 13 jaar raakte eveneens gewond. Beide knapen werden overgebracht naar de spoeddienst van Tienen, net als de 55-jarige bestuurster uit Hannuit van de andere wagen. De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen en liet beide wagen takelen.