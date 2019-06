Twee badmintonploegen gehuldigd Christian Hennuy

08 juni 2019

Op de kampioenenhuldiging voor ploegen in het Tiense stadhuis, werd Badminton Tienen met twee kampioenenploegen gevierd. De damesploeg die weer in competitie trad in het seizoen 2015-2016, klom gestaag op naar eerste provinciale. Dit seizoen verliep erg spannend tot de laatste competitiedag. Een gelijkspel volstond, maar als ware kampioenen werd er op verplaatsing gewonnen, en promoveerden de dames naar derde liga. De herenploeg startte erg ambitieus. Al snel werd duidelijk dat hun ambities ernstig genomen mochten worden. Met 70 overwinningen op 80 wedstrijden mochten de heren zich de terechte kampioen van vierde provinciale noemen.