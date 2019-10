Twaalf enthousiaste teams staan klaar om De Lazuur te winnen Mooiste schaap is dat van de Gilainstraat: Gigi Vanessa Dekeyzer

04 oktober 2019

11u23 0 Tienen Nog een klein weekje en de stad Tienen viert haar feestdag. Op deze Kweikersdag op donderdag 10 oktober is een van de grote evenementen de buurten-en dorpenwedstrijd De Lazuur. Maar liefst twaalf contreien nemen dit jaar deel. Zij stellen zich graag voor.

Met De Lazuur wil organisator opgewekTienen vzw de samenwerking in de Tiense wijken en dorpen aanwakkeren en nieuwe ontmoetingen mogelijk maken. “Het is een aflossingswedstrijd met teams uit de verschillende wijken en dorpen, de contreien genoemd”, zegt Philippe Liesenborghs. “Bijzonder is dat de deelnemers onderweg een zelfgemaakt schaap moeten dragen. Waarom een schaap? Omdat de Tienenaars als spot-en geuzennaam naast die van Kweikers ook die van Schapenkoppen dragen.”

Naar aanleiding van de Lazuur werd dus een nieuwe sportieve uitdaging uitgevonden: het ‘schaapdragen’. De deelnemers lossen elkaar af door middel van het overdragen van ‘het schaap’. De winnende contrei is het team dat na tien volledig afgelegde rondes zijn schaap als eerste over de finish brengt. “De winnaars krijgen een winnaarsvaandel en een ereplaats om te paraderen met het ‘Gouden Vaandel’ tijdens de feestelijke intrede van de Tiense reuzen op de Kweikersdag.”

De deelnemende contreien zijn: Gigi en het Onderwaterpad (omgeving Gilainstraat), de winnaar van vorig jaar Vedove (Wijk Veldborn, Donystraat en Vesten), De Getedraken (omgeving Gete en Sint-Jorisplein), Galgeveld, Oplinter, Park Passionisten, Goetsenhoven, Het ‘DOK’ van Tienen (wijk tussen Dienstesteenweg, Oplintersesteenweg en Kabbeekvest), Grimde met ‘Het Legioen van Burrus’, Potterie (omgeving Paterskerk), Den Yzerweg (omgeving station) en Kumtich. Tijdens de voorstelling van de deelnemende teams in Pand10 werd alvast het mooiste schaap gekozen. Winnaar was Gigi van de Gilainstraat. Deze contrei krijgt 50 meter voorsprong aan de start.

De Lazuur vindt plaats op donderdag 10 oktober om 19 uur op ’t Schip aan de Beauduinstraat. Meer info vind je op www.lazuur.be en op www.kweikersdag.be.