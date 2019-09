Tussenkomst in schoolkosten Vanessa Dekeyzer

11 september 2019

14u30 0

Het begin van een nieuw schooljaar betekent voor ouders met schoolgaande kinderen extra uitgaven. Ook tijdens het schooljaar kunnen schoolfacturen zwaar doorwegen op het gezinsbudget. “Ouders die moeilijkheden hebben om schoolrekeningen te betalen, kunnen bij het OCMW van Tienen een tussenkomst aanvragen”, stelt de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD), Ine Tombeur (N-VA).

Afhankelijk of het gaat om kleuter-, lager, secundair of hoger onderwijs kan een tussenkomst worden verleend na sociaal onderzoek en goedkeuring door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Indien ouders vragen hebben bij de toekenning van de school- of studietoelagen, of wanneer zij een tussenkomst wensen in schoolfacturen via het OCMW Tienen, kunnen zij hiervoor telefonisch een afspraak maken met mevrouw Elise Volders op het nummer 016/80.11.31 en mevrouw Katrien Vandevelde op het nummer 016/80.11.22.