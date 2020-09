Tuinarchitect (69) sterft onder grasmachine Kristien Bollen

13 september 2020

Op de Wulmersumsesteenweg in Tienen is zaterdagavond een 69-jarige tuinarchitect om het leven gekomen. Het was een familielid die het slachtoffer rond 20 uur levenloos aantrof. Hulpdiensten snelden ter plaatse, maar konden geen hulp meer bieden voor Ronny D. Hij stierf ter plaatse. Politie, parket en een wetsdokter kwamen ter plaatse om het ongeval te onderzoeken. “Op het eerste zicht is er geen sprake van kwaad opzet”, zegt persmagistraat Sarah Callewaert van het Leuvense parket. “Een mogelijke piste is dat de man na zijn thuiskomst nog aan de kleine tractor met maaidek heeft willen werken. Vermoedelijk kantelde de machine en is op het slachtoffer terecht gekomen met helaas een fatale afloop.”