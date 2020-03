Triage-post wordt in gebruik genomen om spoedartsen te ontlasten Kristien Bollen

20 maart 2020

17u20 0 Tienen Op de parking van het ziekenhuis in Tienen is vandaag, na een test deze ochtend, de triage-post van start gegaan. Huisartsen van de huisartsenwachtpost Tienen en omgeving werken er samen met verplegend personeel om eventuele corona-patiënten op te vangen, te onderzoeken en indien nodig hen door te sturen naar het ziekenhuis.

Het is echter niet de bedoeling om op eigen houtje naar de triage-post te gaan. Je moet steeds eerst contact opnemen met je huisarts of met de huisartsenwachtpost. Pas als die je doorverwijst kan men er terecht. Mensen moeten er zich eerst inschrijven. Een verpleegkundige stelt de patiënt eerst een aantal vragen en neemt enkele parameters. Vervolgens kom je bij een van de dokters die je na onderzoek al dan niet doorverwijst naar het ziekenhuis (voor verder onderzoek of opname) of je in thuisquarantaine plaats (met medicatie). In het laatste geval gaat men met de patiënt na of die de nodige hulp heeft voor maaltijdlevering en andere zaken.

Vanaf morgen krijgt het verplegend personeel de hulp van kinesitherapeuten die taken kunnen overnemen. Momenteel is de triage-post geopend van 8 tot 20 uur, indien nodig kan men dit opschalen.

