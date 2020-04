Transportbedrijf Engelbosch vervoert ziekenhuisbedden voor de Broeders Alexianen Vanessa Dekeyzer

17u39 0 Tienen Transportbedrijf Engelbosch draagt haar steentje graag bij in de strijd tegen corona. Zo haalde dit Tiense bedrijf met twee vrachtwagens bedden op voor het schakelzorgcentrum van de Broeders Alexianen in Tienen.

In dit centrum kunnen COVID-19 patiënten terecht wanneer ze na een opname in het ziekenhuis voldoende hersteld zijn, maar om uiteenlopende redenen nog niet naar huis kunnen. “In totaal hebben we veertien bedden kunnen vervoeren van Hospitaal Logistics naar Tienen”, zegt zaakvoerder Michel Engelbosch. “Zo hebben we toch een bijdrage kunnen leveren.”