Townhouse Rock steunt via Music For Life nieuw dierenproject van Huis in de Stad Vanessa Dekeyzer

10 september 2019

18u16 2 Tienen De derde editie van Townhouse Rock wordt grootser dan ooit. De site van het Oude College zal op 21 september omgevormd worden tot een heuse ‘partyplace’. “De opbrengst gaat via Music For Life naar Huis in de Stad”, zegt organisator Ben Jacquemin.

Ben werkt al acht jaar bij de vrijetijdsdienst van Huis in de Stad, een voorziening voor volwassenen met een beperking aan de Hamelendreef in Tienen. “Het ingediende project voor De Warmste Week van StuBru betreft het houden en verzorgen van dieren in Huis in de Stad”, legt Ben uit. “Het ‘zorgen voor’ stimuleert onze bewoners tot activiteit en verhoogt hun gevoel van eigenwaarde. Het kan onze bewoners bovendien motiveren om naar buiten te gaan en in contact te komen met een andere omgeving en de natuur. Huis in de Stad wil dus haar tuin verder inrichten om van deze dieren te kunnen genieten op een manier die aangepast en toegankelijk is voor haar cliënten.”

Naast het huisvesten en verzorgen van kippen en konijnen wil de voorziening ook op regelmatige basis beroep kunnen doen op externe initiatieven. “Het inhuren van een mobiele boerderij geeft onze bewoners de mogelijkheid om op een comfortabele manier kennis te maken met tal van dieren en hen vanuit hun vertrouwde omgeving te kunnen knuffelen en verzorgen”, klinkt het.

Zo’n mooi project wil Ben graag financieel een duwtje in de rug geven met Townhouse Rock. “Onze eerste editie vond eerder kleinschalig plaats in het dagcentrum van Huis in de Stad, gevolgd door een tweede, wat grotere editie, in de Bar-Bier. Dit jaar steken we een tandje bij op een toplocatie: het Oude College. Dankzij onze sponsors willen we er samen met tal van helpende handen en met lokaal muzikaal talent uit Tienen, Landen, Diest, Leuven en Sint-Truiden een gezellig samenzijn van maken. De slogan van Huis in de Stad ‘Samen meer, meer samen’ willen we ook op Townhouse Rock doortrekken.”

De deuren van het Oude College gaan open om 19 uur. Achtereenvolgens staan Lucky Came To Town, Maevis, The Advantage, Modus Operandi en FELIZ geprogrammeerd. Een hapje en tapje kunnen uiteraard niet ontbreken. Kaarten kosten in voorverkoop 5 euro, aan de kassa betaal je 6 euro. Alle info vind je verder op de Facebookpagina van het evenement.