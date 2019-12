Tot zes maanden cel voor cannabisdealers KAR

31 december 2019

17u08 0 Tienen Vier mannen hebben celstraffen gekregen tot zes maanden cel voor het dealen van cannabis in Tienen. Tussen het viertal was een duidelijke rolverdeling.

Donovan A. en Jordan A. waren de loopjongens van Ahmed M. Alain U. bleek de spin in het web. Hij was de hoofddealer en hij leverde de drugs aan M. Die laatste financierde de handel en bleef altijd op de achtergrond. Hij verdeelde de drugs in pakjes, woog ze af en hij schakelde de loopjongens in. Die twee loopjongens kregen zes maanden cel met uitstel. Ook de boete van 8.000 euro is met uitstel. De twee anderen kregen ieder een werkstraf van 300 uren. In totaal werd er zo’n 10.000 euro drugsgeld verbeurdverklaard.