Tot 9 maanden cel voor aanranding tienermeisje KAR

18 november 2019

11u46 0 Tienen Drie jongemannen zijn veroordeeld tot celstraffen tot negen maanden voor aanranding van een 14-meisje in Tienen. Het slachtoffer wou die avond ontmaagd worden, maar ze kon op die leeftijd nog niet toestemmen in seksuele handelingen.

Rida I., Wassim J. en Ahmed M. werden via Snapchat benaderd door het slachtoffer. Ze loog over haar leeftijd en zei dat ze 16 jaar was. Het meisje trok in de nacht van 23 op 24 juni 2017 naar de woning van een van de mannen en had daar seks met elk van hen apart.

Inmiddels was de politie verwittigd over haar verdwijning. Na een tip van de zus viel de politie het huis binnen. De beklaagden stelden dat het meisje niet was komen opdagen voor de afspraak, maar de agenten troffen haar aan in de kelder. Twee van de mannen bekenden de seksuele handelingen.

Het parket dagvaardde het trio voor aanranding van de eerbaarheid zonder geweld of bedreiging. De rechtbank volgde die betichting met de passage in de wetgeving dat minderjarigen onder de 16 jaar niet bekwaam geacht worden om geldig toe te stemmen in seksuele handelingen. “Het feit dat de minderjarige toestemming gaf of zelfs het initiatief nam, is niet relevant. Onder de leeftijd van 16 jaar bestaat een vermoeden van morele dwang”, stelde de rechter. Het moet daarbij niet bewezen zijn dat de dader effectief de leeftijd van het slachtoffer kende. Omstandigheden zoals een ouder uitzicht of het feit dat het slachtoffer zelf een oudere leeftijd aangaf, volstaan niet.

Rida I. en Wassim J. kregen beiden negen maanden cel. De straf is effectief voor I. Ahmed M. kwam weg met een werkstraf van negentig uur.