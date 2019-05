Tot 2 jaar cel voor dieven KAR

31 mei 2019

Twee mannen zijn veroordeeld tot celstraffen tot 2 jaar voor verschillende diefstallen in Tienen. Zo gingen ze er vorig jaar in Tienen in oktober en november vandaar met fietsen, laptops en andere elektronica. De twee mannen hadden een inreisverbod in België en kregen onderdak bij een vrouw in Tienen. De buit werd bij haar teruggevonden waardoor zij mee terechtstond voor heling van de goederen. F.W. werd op basis van twijfel vrijgesproken. Anas T. en Hamin A. verblijven momenteel in de gevangenis. Zij kregen respectievelijk 18 maanden en 2 jaar cel. Ze moeten ieder een boete van 800 euro.