Topeditie voor het Sweet City Festival. “Nog nooit zoveel bezoekers en de sfeer was top.” Vanessa Dekeyzer

07 juli 2019

13u48 0 Tienen Het Sweet City Festival Powered by Vanthienen zit er op. De vijfde editie, die voor het eerst gratis was, lokte met het mooie weer en de mooie affiche heel wat bezoekers naar de Grote Markt. Vrijdag werd een recordopkomst van bijna 2.000 festivalgangers geteld, zaterdag was er iets minder volk, maar de sfeer was top.

Vrijdag was DJ Jan Vervloet uit Tienen de ster van de avond. Jan, die al enkele jaren een vaste waarde is op Tomorrowland en andere vooraanstaande festivals, kwam graag nog eens terug naar de suikerstad om voor eigen publiek te spelen. “Het Sweet City Festival is de perfecte plaats om de vakantie in te zetten”, aldus Jan. “De organisatoren weten perfect hoe ze het op de Grote Markt gezellig kunnen maken. Er was echt een topsfeertje met veel lachende en dansende mensen. Voor mij was het ook bijzonder speciaal omdat zoon Mats (13) erbij was. Hij heeft zelfs enkele tracks opgezet!”

Jan staat voor een drukke zomer. “De agenda staat bomvol met mooie boekingen op grote en kleinere festivals. De twee weekends van Tomorrowland sta ik weer op de welgekende Bonzaï Stage. De stijgende trend van de Beach Bars blijft zich dit jaar verder zetten en nemen ook een grote hap uit de agenda. Ik moet helaas regelmatig boekingen weigeren want ik kan niet overal tegelijk zijn.”

Voor de Tiense ‘frietkoningin’ Lydia Peeters verliep de start van het festival niet heel vlotjes. “De persoon, die de frituurwagen verhuurde, was blijkbaar niet in orde met de attesten. De brandweer gaf negatief advies en ik mocht dus niet openen. Er werd een keurder gezocht en die maakte vervolgens nieuwe attesten op. Tot overmaat van ramp moesten er ook nog eens twee gasleidingen vervangen worden. Met dik twee uur vertraging kon ik dan toch opendoen. Ik heb helaas verschillende klanten, die speciaal vroeg kwamen voor mij, niet kunnen helpen. Maar daarna hebben we toch nog veel frietjes kunnen verkopen. Het was een ervaring, maar ik ben toch blij dat ik weer naar mijn vertrouwde frituur kan.”

Het Sweet City Festival experimenteerde als eerste Tiens festival met de herbruikbare bekers van de stad. “Het was soms even telwerk voor de medewerkers, omdat je met een waarborg op de bekers zit, zeker op de drukke momenten, maar al bij al is het goed verlopen. Achteraf heb je veel minder opruimwerk”, zeggen organisatoren Tim Mans en Wim Ottenbourg.