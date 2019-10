Topeditie voor braderie Vanessa Dekeyzer

12 oktober 2019

18u40 1

Twaalf oktober: een mooie dag om een braderie in te richten, moet handelaarsvereniging Kwixx gedacht hebben. In Tienen was er vandaag bijzonder veel volk op de been, vooral in de Leuvensestraat was het gezellig druk.

“We hebben heel veel volk over de vloer gehad”, zegt Melissa Boeyen van Bijoutiful, een kledingboetiek die nog maar pas deze zomer open ging in de Leuvensestraat. “Het weer was ons gelukkig ook goed gezind.”

Volgens enkele handelaars had de braderie misschien wat vroeger dan 13 uur mogen starten en hadden de affiches wat eerder dan een week mogen bedeeld worden. Maar iedereen was uiteindelijk toch tevreden met de mooie opkomst. En de bezoekers, die genoten van mooie prijsjes, van animatie, van de rommelmarkt en dankzij de zon, zelfs van een terrasje.