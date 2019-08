Toon jezelf als Duurzame Held in Tienen Kristien Bollen

07 augustus 2019

12u40 0 Tienen De stad Tienen neemt deel aan de tweede editie van de “Week van de duurzame gemeente” van 18 tot en met 25 september. Ben jij bezig met de duurzaamheidsdoelstellingen ? Stel je kandidaat als “Duurzame held”!

Wereldwijd wordt op 25 september de vierde verjaardag gevierd van de ondertekening van Agenda 2030 van de Verenigde Naties: een langetermijnagenda met 17 doelstellingen die van de aarde een meer duurzame plaats moet maken tegen 2030. Tienen is één van de steden die actief inzet op de duurzaamheidsdoelstellingen of SDG’s.

Van 18 tot 25 september zal de SDG-vlag uithangen aan het stadhuis en worden de lokale ‘Duurzame helden’ in de belangstelling geplaatst. Deze helden zijn Tiense burgers, scholen, organisaties, bedrijven of andere groepen die op hun eigen manier bezig zijn met duurzame ontwikkeling. Zij worden de lokale Tiense gezichten van de 17 doelstellingen.

Stel je (opnieuw) kandidaat

Ben jij in je dagelijkse leven bezig met thema’s als armoede, gezondheid, welzijn, milieu, energie, onderwijs, vrede, gelijkheid, consumptie of mondiale samenwerking ? Dan ben jij ongetwijfeld een “Duurzame held” ! Tienen pakt graag uit met jou als inwoner ! Duurzame helden die deelnamen aan de vorige editie zijn ook dit keer welkom. De duurzame helden engageren zich om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) actief uit te dragen tijdens de campagneweek. Als duurzame held krijg je het nodige gratis campagnemateriaal om je heldenstatus in de kijker te plaatsen zoals raamstickers, pancartes, pins ...

Aan de duurzame helden wordt gevraagd om - waar mogelijk - mee te werken aan interviews, promofilmpjes of andere vormen van communicatie rond de campagne.

Inschrijven kan via leefmilieu@tienen.be, liefst voor 15 augustus. Meer informatie vind je op www.duurzamegemeente.be, via Benita van Hurck, tel 016 80 57 91 of via leefmilieu@tienen.be.