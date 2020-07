Tokai Optecs schenkt brillen geschikt voor op een mondmasker aan RZ Heilig Hart Tienen Kristien Bollen

17 juli 2020

16u23 0

Kurt Leuridan, de ceo van Tokai Optecs uit Tienen, had eerder dit jaar een wereldprimeur te pakken met de ontwikkeling van brilglazen die niet aandampen bij het gebruik van een mondmasker. De brilglazenfabrikant deed al 50 brillen van dit type cadeau aan het Universitair Ziekenhuis in Bierbeek, en herhaalt deze geste nu voor het Regionaal Ziekenhuis in Tienen.

“Onze medewerkers zijn erg opgetogen met deze gulle gift” zegt algemeen directeur directeur Hans Struyven. “Al onze medewerkers en artsen dragen continu een masker, en aandampende brilglazen maken hun werk er niet gemakkelijker op. We zijn dus erg dankbaar dat Tokai Optecs hen de mogelijkheid biedt om comfortabeler te werken.”