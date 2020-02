Tips voor het weekend: retro games, strips en sprookjeswandeling Geert Mertens

27 februari 2020

11u19 0 Tienen Het weekend staat voor de deur. Tijd om een stapje in de regio te zetten. Het Laatste Nieuws zet voor jou de vijf leukste evenementen op een rijtje: van de grootste retro gamebeurs in Aarschot tot een stripbeurs in Leuven en een sprookjeswandeling in Lubbeek.

1. Gamewalhalla in Aarschot

Was jij ook zo verknocht aan je Sega, Playstation, Nintendo of Atari? Tijdens de retro gamebeurs Gamewalhalla in de Aarschotse stadsfeestzaal kan je zondag een reis maken naar je kindertijd. Je vindt er games, consoles en accessoires terug van een kwarteeuw geleden. Daarnaast tref je er ook allerlei merchandising en vintage speelgoed aan. In totaal staan er 40 standhouders. Ze bezetten 200 tafels. Gamewalhalla is aan de achtste editie toe. Het is de drukst bezochte beurs van Vlaanderen én één van de grootste beurzen van België. De toegangsprijs bedraagt 3 euro. Bezoekers kunnen er terecht van 11 tot 17 uur.

Voor meer informatie: www.gamewalhalla.be

2. Rommelmarkt in Diest

In de dancehall, aan de Nijverheidslaan, gaat zondag de tweede editie door van de grote rommelmarkt. Platen, schilderijen maar ook antiek decoratiemateriaal kan je er terugvinden. De rommelmarkt gaat door van 10 tot 16 uur. Tijdens de volledige duur van de markt is/zijn er taart, koffiekoeken, soep en frieten te verkrijgen. De opbrengst van de markt is dit jaar ten voordele van het kankeronderzoek van het UZ in Leuven. De organisatie kan rekenen op steun van Karteria en Tennisclub Diest. De toegangsprijs bedraagt 2 euro.

Voor meer informatie: www.diest.be

3. Sprookjeswandeling in Lubbeek

Zondag neemt de verteller Meneer Hikke Takke Toe je op sleeptouw in het mysterieuze Chartreuzenbos. Hij vertelt, tijdens een wandeling van ongeveer 2,5 kilometer, de mooiste sprookjes voor jong en oud. Na de wandeling maken de kinderen een bosheks uit klein rond het kampvuur. Voor kinderen tot en met twaalf jaar betaal je 5 euro, iedereen die ouder is 8 euro. Het parcours is helaas niet geschikt voor buggy’s, rolstoelen en ander rollend materiaal. Afspraak om 14 uur aan Huize Chartreuze aan de Dutselhoek 47.

Voor meer informatie: huizechartreuze.be

4. Stripbeurs in Leuven

Liefhebber van de negende kunst? In zaal Redingenhof, aan de Redingenstraat, kan je zondag terecht voor de 23ste editie van de stripbeurs. In totaal staan er meer dan 200 meter aan tafels met strips maar ook dvd’s. Striptekenaar Ron Van Riet, internationaal bekend dankzij stripreeksen zoals Robert en Bertrand, is te gast en komt zijn werk signeren. Daarnaast worden er ook unieke tekeningen van de auteur aangeboden en is er een mini-strip verkrijgbaar over de legende van de Fiere Margriet. Bezoekers kunnen er terecht van 10 tot 16 uur. De toegangsprijs bedraagt 3 euro. Kinderen tot 10 jaar mogen gratis binnen.

Voor meer informatie: hendrickxjeanpierre@skynet.be

5. Kindertheater Jamie! in Tienen

In zaal De Kronkel kan je zaterdag genieten van de kindervoorstelling ‘Jamie! Jamie!’ van Theater Spoor 6. Kok Kiko heeft het ontzettend druk. Over enkele uren opent zijn nieuw restaurant maar er is nog werk aan de winkel. Wie dekt de tafel? Wie ontvangt de klanten? Wie neemt de jassen aan? De voorstelling vindt plaats van 11 tot 12 uur en is gericht op kleuters van het eerste en tweede leerjaar. De organisatie is in handen van de Gezinsbond van Vissenaken. De toegangsprijs is 3 euro.

Voor meer informatie: www.gezinsbondvissenaken.be.