TintelStroom bereidt zich voor op de verhuis naar Tienen Vanessa Dekeyzer

16 juni 2020

15u35 0 Tienen Het zijn drukke tijden voor de TintelStroom. Enerzijds is er de coronacrisis en alles wat daar komt bij kijken en anderzijds is de school in volle voorbereiding om te verhuizen naar Tienen, onder de vleugels van het Tiense Atheneum.

Eind juni is het alle hens aan dek voor de verhuis van Zoutleeuw naar Tienen, want op 1 september 2020 start de school in de prachtige gebouwen van het GO! op de hoek van de Sliksteenvest en de Veldbornstraat. Werkploegen zijn nu al druk in de weer om alle lokalen piekfijn in orde te zetten voor de TintelStromers en deze te voorzien van alle nodige apparatuur. “In september start de TintelStroom met een eerste en tweede jaar secundair onderwijs, vanaf 2021 komt er telkens een jaar bij, zodat de TintelStroom in september 2024 een zesjarige structuur omvat”, aldus directeur Heidi Humblet.

Afstandsinfoavond

Hoe ziet het onderwijs in de TintelStroom eruit en wat houdt projectonderwijs nu precies in? “Op deze en nog veel meer vragen geven we graag een antwoord op onze afstandsinfoavond”, zegt directeur Humblet. “We nodigen alle leerlingen die volgend schooljaar naar het eerste of tweede jaar secundair gaan, en hun ouders, graag uit op maandagavond 22 juni om 19 uur in uw kot. We houden dan via Google Meet een infoavond met alles erop en eraan. Het leerkrachtenteam vertelt tot in detail hoe onderwijs verloopt in onze school. We vertellen uit onze ervaring van de afgelopen vier jaar, hoe we methodeonderwijs in de praktijk brengen. We geven dan ook heel wat praktische informatie over inschrijvingen, locatie en veel meer. En we nemen tenslotte alle tijd om jullie vragen te beantwoorden.”

Wil je deze infoavond bijwonen, stuur dan een e-mail naar info@tintelstroom.be.