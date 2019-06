Tiense Vesten blijven twee weken langer afgesloten dan aangekondigd Kristien Bollen

28 juni 2019

20u08 14 Tienen De Tiense Vesten (R27) blijven de komende twee weken afgesloten voor het autoverkeer ter hoogte van het kruispunt met de Slachthuisstraat en de Kapucijnenstraat. De Vesten zouden normaal gezien tegen het einde van deze week opnieuw opengesteld worden, maar de aannemer werd bij de uitvoering van de rioleringswerken (die normaal gezien eind deze week afgerond gingen worden) geconfronteerd met een uitzonderlijk grote hoeveelheid opkomend grondwater. In combinatie met een aantal technische problemen, heeft dat ervoor gezorgd dat de werken twee weken langer zullen duren dan aanvankelijk aangekondigd werd. Normaal gezien blijven de omleidingen in voege tot aan de start van het zomers bouwverlof op 12 juli.

Onverwachte moeilijkheden bij aanleg riolering

Sinds 17 juni werkte Wegen en Verkeer samen met watermaatschappij De Watergroep aan de aanleg van een deel van de riolering dwars onder de Vesten en het koppelen van een grote toevoerleiding van het water aan de kant van de Slachthuisstraat. Bij de aanleg van de nieuwe riolering zijn de arbeiders geconfronteerd met een grote hoeveelheid opkomend grondwater. In combinatie met technische problemen heeft dat ervoor gezorgd dat de rioleringswerken niet kunnen afgerond worden tegen het einde van deze week, maar nog twee weken langer zullen duren.

Nieuwe planning: Vesten openstellen bij start bouwverlof op 12 juli

Omwille van deze omstandigheden moet Wegen en Verkeer de Vesten bijkomend twee weken afsluiten voor het verkeer. De komende twee weken zal de aannemer er alles aan doen om de rioleringswerken aan het kruispunt af te ronden zodat, de Vesten bij de start van het bouwverlof op 12 juli terug kunnen opengesteld worden. Enkel het kruispunt van de Vesten met de Slachthuisstraat blijft tot begin oktober afgesloten voor het verkeer.

Huidige verkeerssituatie blijft behouden

De komende weken blijft de bestaande verkeerssituatie van toepassing. Het verkeer tussen de Oplintersepoort en de Sint-Truidensepoort moet omrijden via de Leuvenselaan en de Westelijke Ring.

Het verkeer vanuit de Kapucijnenstraat en het centrum van Tienen kan naar de Vesten rijden via de Beauduinstraat. Het centrum inrijden kan via de Bostsestraat.

Het verkeer van en naar de Slachthuisstraat moet rijden via de Ambachtenlaan en het Industriepark.

De handelszaken in de Slachthuisstraat en de Hamelendreef blijven bereikbaar via de Oplintersesteenweg en aan de andere zijde via het Industriepark.

Werk van lange adem

In 2013 is het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met de heraanleg van de Tiense Vesten tussen het kruispunt met de Aarschotsesteenweg en de Aandorenstraat (beide kruispunten inbegrepen). Tijdens de werken krijgen de Vesten een volledige opknapbeurt en worden vijf kruispunten volledig heringericht.

Na afloop van de werken beschikt het verkeer over één rijstrook per rijrichting. Bovendien heeft Wegen en Verkeer het ontwerp van de kruispunten aan extra onderzoek onderworpen. Door dit onderzoek is de inrichting van de kruispunten deels gewijzigd. Specifiek wordt er op de kruispunten van de Kabbeeksepoort (Diestsepoort), de Oplintersepoort en de Slachthuisstraat extra ruimte voorzien voor het verkeer dat rechtdoor rijdt.