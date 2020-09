Tiense Suikerraffinaderij klaar voor bietenseizoen : “Dagelijks hopen we 14.000 ton te verwerken” Kristien Bollen

28 september 2020

18u30 0 Tienen Het afgelopen jaar was voor de Tiense Suikerraffinaderij een topseizoen. De fabriek heeft de bieten optimaal kunnen verwerken en de doelstellingen behaald, maar stak verder ook heel wat geld in de modernisering van de site én ze sprong ook in voor de zorgsector met de productie van alcoholgel toen de nood het hoogst was. Vandaag start men met de aanleveringen van bieten aan de fabriek, waar vanaf morgen de echte bietencampagne van start gaat.

Vandaag arriveerden de eerste bieten in de suikerraffinaderij. Vanaf morgen start de verwerking ervan tot suiker. Dagelijks zal men er ongeveer een 14.000 ton bieten te verwerken. Iedere dag, met uitzondering van zondag, zullen daarvoor 7 à 800 vrachtwagens bieten aanleveren.

“Dit jaar starten we de bietencampagne iets later, de uitzaai verliep goed begin april, maar het voorjaar was zeer droog en de bieten hadden last van bladluis en de hittegolf in juli”, zegt directeur Jan Ingels van de vestiging Tiense Suiker. “Maar op het eerste gezicht hebben de bieten dit toch goed doorstaan. In vergelijking met de ons omringende landen doen onze bieten het zeer goed. Dit toont aan dat we over zeer goede grond beschikken, maar ook dat we samen met onze planters over de expertise beschikken om ze optimaal te laten renderen.”

(Beetje) regen nog welkom

“We zien meer en meer een evolutie naar lokale producten en krijgen hierbij heel wat positieve feedback van onze klanten over onze lokale bietsuiker. De bieten hebben met iets meer dan 18 procent een hoge suikerrijkheid. De tonnage is dit jaar gemiddeld gebleven, rond de 80 ton per hectare. De recent gevallen regen zal de tonnage zeker nog ten goede komen.”

“De suikerbieten hebben nogmaals bewezen om de droge periode goed door te komen. De wortels groeien tot diep in de grond (ze kunnen tot 2 meter lang woren, red.). We zien in de velden dat het loof ’s ochtends niet overeind komt, dit is niet direct negatief maar is een bescherming van het gewas tegen overmatige verdamping. We hopen dat de weersomstandigheden verder gunstig evolueren om een mooie campagne tegemoet te gaan.

Goede voorbereiding en blijven investeren

Het vlotte verloop van een bietencampagne valt niet zo maar uit de lucht, maar vraagt heel wat voorbereidingen en inspanningen. “Naast de standaard revisies zijn er ook grote herstellingen aan de diffusietrommels, de turbines, de pulppersen, de bietensnijmolens, de kalkoven en de stroomgenerator die het volledige bedrijf van elektriciteit voorziet. Deze preventieve onderhoudswerkzaamheden zijn cruciaal voor het goede verloop van de campagne.”

We investeerden recent in een nieuwe klontjeslijn waarop we naast de zeskantklontjes nu ook de kaartspelklontjes produceren. In onze nieuwbouw hebben we ondertussen een tweede lijn voor onze parelsuikerproductie in bedrijf genomen, een product dat zeer gegeerd is voor de Luikse wafels en ondertussen ook sterk geëxporteerd wordt Directeur Jan Ingels

Maar de fabriek zet ook sterk in op vernieuwing en innovatie. “ De meer dan 15 miljoen euro die we jaarlijks investeren in onze twee verwerkingssites (Tienen en Longchamps) werpen zeker hun vruchten af. Na de metamorfose van de fabriek de laatste jaren waarbij zowel intern maar ook naar de buitenomgeving zware investeringen werden uitgevoerd hebben we ook dit jaar met de nodige focus in de fabriek geïnvesteerd. Er wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een grote opslagtank voor suikersap met een inhoud van 37 miljoen liter. De suikerproductie werd verder geoptimaliseerd met een extra suikerkookpan om stabieler en op hogere capaciteit suiker te produceren en we bouwden een nieuw opslagmagazijn voor onze hulpgrondstoffen. Momenteel bouwen we voor onze medewerkers een nieuwe parking en fietsenstalling, en investeren hierbij volop in elektrische laadstations en versterken zo de duurzaamheid van onze vestiging.”

“De verdere opbouw en modernisering van onze fabriek sterkt het vertrouwen van onze medewerkers in de Tiense Suikerraffinaderij maar ook het vertrouwen van onze klanten en belangrijkste toeleveranciers. De opvolging gebeurt hoofdzakelijk door de eigen medewerkers van de fabriek. Iedereen draagt vanuit zijn expertise een steentje bij en dit komt de betrokkenheid en de teamspirit alleen maar ten goede.”

“Binnen de verpakkingsafdeling en de magazijnen die het hele jaar door draaien om onze klanten optimaal te beleveren gebeurde naast de standaard onderhoudsactiviteiten ook heel wat investeringen. We investeerden recent in een nieuwe klontjeslijn voor innovatieve producten waarop we naast de zeskant klontjes nu ook de kaartspelklontjes produceren. In onze nieuwbouw hebben we ondertussen een tweede lijn voor onze parelsuikerproductie in bedrijf genomen, een product dat zeer gegeerd is voor de Luikse wafels en ondertussen ook sterk geëxporteerd wordt.”

“Bij al deze werkzaamheden zijn onze mensen de drijvende kracht: zij hebben de kennis en ervaring om dit alles optimaal in goede banen te leiden. Er heerst een sterke teamgeest en we zoeken in de nabije toekomst nog een 15 tal nieuwe medewerkers in de verschillende disciplines techniek en productie om ons team te versterken. De vacatures kan men terug vinden op de website van de Tiense Suikerraffinaderij.”

15.000 gratis alcogels voor zorgverleners

Dat veiligheid, kwaliteit en milieu primeert in de fabriek is duidelijk. Er wordt gericht geïnvesteerd maar dit jaar ligt er een sterke focus op de preventieve COVID-19-maatregelen. “We zijn als voedingsbedrijf blijven produceren en hebben alle richtlijnen nauwgezet geïmplementeerd en opgevolgd. We waren hierbij de eerste om zelf ontsmettingsgel te produceren voor onze eigen medewerkers maar ook voor daar waar de nood het hoogst was met name de regionale zorginstellingen en ziekenhuizen. Gedurende een drietal maand hebben we alcoholgel gemaakt in ons zusterbedrijf Bio-Wanze die we in Tienen bottelden. Uiteindelijk hebben we zo een 15.000 flesjes geleverd. De appreciatie was gezien de dringende noodzaak ook zeer positief.”

Burendag uitgesteld

Niet enkel met hun eigen medewerkers kan men rekenen op een constructieve band maar ook met hun naaste buren en de stad Tienen. “Echter dit jaar kunnen we, rekening houdend met de Covid-19-richtlijnen, de buurtdag waarbij onze naaste buren de gelegenheid krijgen om het bedrijf te bezoeken niet laten doorgaan. Maar volgend jaar plannen we dit alvast terug in” besluit directeur Jan Ingels.